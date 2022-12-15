ВАКС стягнув арештовані мільйонні активи Януковича у дохід держави

Грудень, 15 в 12:29

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави раніше арештовані активи експрезидента Віктора Януковича та його найближчого оточення. Йдеться про понад 31 млн грн, $85 тис., 537 історико-культурних цінностей вартістю близько €19 млн та нерухомість.

За даними слідства, Янукович у березні 2010 року отримав вказівку від Володимира Путіна щодо необхідності продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років.

Експрезидент-втікач забезпечив легалізацію так званих Харківських угоди, попри пряму загрозу національній безпеці України.

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Матеріали цього провадження Державне бюро розслідувань передало до Міністерства юстиції для звернення із позовом до ВАКС про стягнення у дохід держави власності Януковича та осіб, на яких вона опосередковано оформлена.

ВАКС задовольнив цей позов. Коли рішення набуде законної сили, всі активи будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

Харківські угоди дозволили РФ мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

За вчинення держзради вже повідомлено про підозру та оголошено в розшук колишніх президента, прем’єр-міністра, міністрів оборони, юстиції та закордонних справ, щодо них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.