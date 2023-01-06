В 2023 году начинается наступательный этап войны — Данилов

Январь, 06 в 19:02

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов условно разделил войну в Украине на четыре периода, отметив, что в 2023 году начинается наступательный этап, который завершится победой над российскими захватчиками.

Поверить в Украину — в заметке под таким названием он рассказал, как мир менял отношение к украинской войне за независимость — от партизанского движения до победы.

В частности, в январе 2022 года речь шла о ведении партизанской войны. Тогда, по его словам, Украина получила от западных партнеров ручные противотанковые ракетные комплексы NLAW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и Stinger.

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На этапе оборонно-контрнаступательной войны, в июне 2022 года, как отметил Данилов, прибыли HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ПВО IRIS, САУ CAESAR и самоходные гаубицы AHS Krab.

Третий этап, который приходится на 2023 год, Данилов назвал наступательной войной. Украина должна получить БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, батареи комплексов ПВО Patriot и много другого вооружения.

— Четвертый этап. Война справедливости и возмездия. P.S. Ракетная и дроновая программа Украины, — подытожил секретарь СНБО.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 317-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: РНБО