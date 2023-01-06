Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна
Илья Нежигай |
США передадут Украине бронемашины Bradley, Германия — Marder и ЗРК Patriot: что происходит на 317-й день войны (онлайн)

США передадут Украине бронемашины Bradley, Германия — Marder и ЗРК Patriot: что происходит на 317-й день войны (онлайн)

Россия держит в Крыму и Беларуси носители ядерного оружия, сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов;

После разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцом, Германия согласилась передать Украине ЗРК Patriot;

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин набирает для войны в Украине политических заключенных из Чечни, сообщили в ГУР.

Оккупационные войска РФ нанесли удар по центру Херсона, в результате чего есть погибший, сообщили в ОВА.

Норвегия передала Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:12 - 06 января

Россия должна вывести свои войска из Украины, а не объявлять о 36-часовом “рождественском перемирии”, если хочет достичь мира.

Об этом написал глава британского МИД Джеймс Клеверли на своей странице в Twitter.

— 36-часовая пауза в российских атаках ничего не даст для продвижения перспектив мира. Россия должна окончательно вывести свои войска, отказаться от незаконного контроля над украинской территорией и прекратить варварские нападения на невинных гражданских лиц, — написал он.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка