США передадут Украине бронемашины Bradley, Германия — Marder и ЗРК Patriot: что происходит на 317-й день войны (онлайн)
Россия держит в Крыму и Беларуси носители ядерного оружия, сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов;
После разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцом, Германия согласилась передать Украине ЗРК Patriot;
Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин набирает для войны в Украине политических заключенных из Чечни, сообщили в ГУР.
Оккупационные войска РФ нанесли удар по центру Херсона, в результате чего есть погибший, сообщили в ОВА.
Норвегия передала Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов.
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