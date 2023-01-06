У 2023 році починається наступальний етап війни – Данілов

Січень, 06 в 19:02

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов умовно розділив війну в Україні на чотири періоди, наголосивши, що у 2023 році починається наступальний етап, який завершиться перемогою над російськими загарбниками.

Повірити в Україну – у дописі під такою назвою він розповів, як світ змінював ставлення до української війни за незалежність – від партизанського руху до перемоги.

Зокрема, у січні 2022 року йшлося про ведення партизанської війни. Тоді, за його словами, Україна отримала від західних партнерів ручні протитанкові ракетні комплекси NLAW, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin та Stinger.

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На етапі оборонно-контрнаступальної війни, у червні 2022 року, як зазначив Данілов, прибули HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR та самохідні гаубиці AHS Krab.

Третій етап, який припадає на 2023 рік, Данілов назвав наступальною війною. Україна має отримати БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, батареї комплексів ППО Patriot та багато іншого озброєння.

– Четвертий етап. Війна справедливості та відплати. P.S. Ракетна і дронова програма України, підсумував секретар РНБО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 317-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: РНБО