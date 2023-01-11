Найманці ПВК Вагнера можуть становити чверть усіх солдатів РФ в Україні – Guardian

Січень, 11 в 19:26

Найманці приватної військової компанії Вагнер можуть становити чверть усіх російських вояків, які беруть участь у війні проти України.

Офіцери західної розвідки вважають, що ПВК Вагнера відіграє все більш значущу роль у російській кампанії.

Про це газеті The Guardian розповів західний чиновник на умовах анонімності.

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— Існує реалістична можливість того, що персонал Вагнера зараз становить чверть чи більше російських бойовиків, – заявив чиновник.

За його словами, таке співвідношення вагнерівців у російській армії підтверджують західні розвідники.

Він зауважив, що військова ефективність найманців Вагнера на Бахмутському напрямку, де зосереджені їхні сили, все ще вважається обмеженою, а темпи їхнього просування настільки повільні, що “іноді потрібно два тижні, щоб взяти один будинок”.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі створюють аналог ПВК Вагнера та можуть готувати до участі у війні проти України. У цю компанію “дуже серйозну суму” інвестував диктатор Володимир Путін.

Йдеться про білоруське приватне охоронне підприємство ГардСервіс, якому Лукашенко дозволив мати вогнепальну зброю.