В Беларуси создают аналог ЧВК Вагнера, который могут готовить для участия в войне – DW

Январь, 11 в 15:35

Белорусское частное охранное предприятие ГардСервис, которому Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, может готовиться к участию в войне против Украины.

Издание Deutsche Welle пишет, что это предприятие в разы увеличило количество сотрудников, а его персонал тренируется уже несколько месяцев.

Представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по вопросам обороны и нацбезопасности Валерий Сахащик считает, что персонал ГардСервис готовится к участию в боевых действиях, обучение проходит на нескольких белорусских полигонах.

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— Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа (базируется в Марьиной Горке Минской области, – Ред.) тренируют сотрудников ГардСервис на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки Динамо, там тоже проходят активные действия, — говорит он.

Сахащик предполагает, что количество персонала этого предприятия может насчитывать более тысячи. По его словам, подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев.

— Персонал увеличили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и спецподразделениях силовых ведомств Беларуси, — добавляет Сахащик.

По его мнению, сотрудников ГардСервиса могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и для штурмов как наемников российского ЧВК Вагнера. Ранее Сахащик заявлял, что российский диктатор Владимир Путин инвестировал в ГардСервис “очень серьезную сумму” и создает из нее “белорусский аналог Вагнера”.

Что известно о ГардСервисе?

Частное охранное предприятие появилось в Беларуси в июне 2020 года.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом разрешил его сотрудникам носить, хранить и использовать служебное и гражданское оружие, а также специальные средства и физическую силу “в порядке, установленном законом для военизированной охраны”.

Компанию возглавил Евгений Чанов — бывший военнослужащий бригады специального назначения, который занимался геологоразведкой в центральной Азии и Африке. Вскоре владельцем ГардСервиса стал близкий друг соратника Лукашенко Виктора Шеймана, глава фонда Память Афгана Александр Метла.

Сообщалось, что в предприятие могут попасть только “проверенные” люди.