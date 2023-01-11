В Беларуси создают аналог ЧВК Вагнера, который могут готовить для участия в войне – DW
Белорусское частное охранное предприятие ГардСервис, которому Александр Лукашенко разрешил иметь огнестрельное оружие, может готовиться к участию в войне против Украины.
Издание Deutsche Welle пишет, что это предприятие в разы увеличило количество сотрудников, а его персонал тренируется уже несколько месяцев.
Представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по вопросам обороны и нацбезопасности Валерий Сахащик считает, что персонал ГардСервис готовится к участию в боевых действиях, обучение проходит на нескольких белорусских полигонах.
— Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа (базируется в Марьиной Горке Минской области, – Ред.) тренируют сотрудников ГардСервис на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки Динамо, там тоже проходят активные действия, — говорит он.
Сахащик предполагает, что количество персонала этого предприятия может насчитывать более тысячи. По его словам, подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев.
— Персонал увеличили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и спецподразделениях силовых ведомств Беларуси, — добавляет Сахащик.
По его мнению, сотрудников ГардСервиса могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и для штурмов как наемников российского ЧВК Вагнера. Ранее Сахащик заявлял, что российский диктатор Владимир Путин инвестировал в ГардСервис “очень серьезную сумму” и создает из нее “белорусский аналог Вагнера”.
Что известно о ГардСервисе?
Частное охранное предприятие появилось в Беларуси в июне 2020 года.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом разрешил его сотрудникам носить, хранить и использовать служебное и гражданское оружие, а также специальные средства и физическую силу “в порядке, установленном законом для военизированной охраны”.
Компанию возглавил Евгений Чанов — бывший военнослужащий бригады специального назначения, который занимался геологоразведкой в центральной Азии и Африке. Вскоре владельцем ГардСервиса стал близкий друг соратника Лукашенко Виктора Шеймана, глава фонда Память Афгана Александр Метла.
Сообщалось, что в предприятие могут попасть только “проверенные” люди.