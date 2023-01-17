Не указала в декларации аренду квартиры на Печерске: дело нардепа Шол передали в суд

Январь, 17 в 15:33

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело в отношении народного депутата от Слуги народа Маргариты Шол, которую подозревают во внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год.

Речь идет о квартире на Печерске в Киеве стоимостью почти 5 млн грн, которую она арендовала в течение 2020-2021 годов, но не указала это в декларации.

В САП напомнили, что 22 декабря 2022 года Шол сообщили подозрение по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Сейчас смотрят

Поскольку она не являлась по вызовам для проведения следственных действий, нардеп объявлена в розыск. Она почти месяц скрывалась от органа досудебного расследования.

Однако 16 января политик вместе с адвокатами явилась в орган расследования, что позволило завершить дело и передать его в суд.

НАБУ 9 января объявило в розыск нардепа от Слуги народа Маргариту Шол. Политик не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске, стоимость которой составляет около 5 млн грн.