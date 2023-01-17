Не вказала в декларації оренду квартири на Печерську: справу нардепки Шол передали до суду

Січень, 17 в 15:33

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовна антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо народної депутатки від Слуги народу Маргарити Шол, яку підозрюють у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік.

Йдеться про квартиру на Печерську у Києві вартістю майже 5 млн грн, яку вона орендувала протягом 2020-2021 років, але не вказала це в декларації.

В САП нагадали, що 22 грудня 2022 року Шол повідомили підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

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Оскільки вона не з’являлась за викликами для проведення слідчих дій, нардепку оголошено у розшук. Вона майже місяць переховувалася від органу досудового розслідування.

Проте 16 січня політик разом із адвокатами з’явилась до органу розслідування, що дозволило завершити справу та передати її до суду.

НАБУ 9 січня оголосило у розшук нардепа від Слуги народу Маргариту Шол. Політик не вказала в декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську, вартість якої становить близько 5 млн грн.