Январь, 18 в 11:19

Утром 18 января в Броварах Киевской области разбился вертолет, на борту которого находился глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Что известно о главе МВД:

Денису Монастырскому было 42 года. Родился 12 июня 1980 года в Хмельницком.

Сейчас смотрят

В родном городе получил специальность юриста. Продолжил обучение в Институте государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, где стал кандидатом юридических наук.

Впоследствии вернулся в Хмельницкий университет управления и права уже в статусе преподавателя и возглавил отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.

С 2007 по 2017 год работал юристом в компаниях Hillmont Partners, Global Ties KC и ООО Лигал Консалтинг.

Был членом главного совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры, секретарем конкурсной комиссии по формированию Государственного бюро расследований и экспертом Украинского института будущего.

В восьмом созыве Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Антона Геращенко, который сейчас является заместителем министра внутренних дел.

В 2019 году Монастырский и сам стал депутатом. Баллотировался в Раду под 19-м номером от Слуги народа. Беспартийный.

В том же году его представляли как эксперта команды Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы.

С 2019 по 2021 год – народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

В 2020 году движение Честно назвало Дениса Монастырского одним из нардепов, который подал больше всего законодательных инициатив.

16 июля 2021 года Верховная Рада Украины назначила Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

У Монастырского остались жена и два сына.

Фото: Денис Монастырский