Січень, 18 в 11:19

Уранці 18 січня в Броварах Київської області розбився гелікоптер, на борту якого перебував голова Міністерства внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Що відомо про очільника МВС:

Денису Монастирському було 42 роки. Народився 12 червня 1980 року в Хмельницькому.

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У рідному місті здобув фах юриста. Продовжив навчання в Інституті держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, де став кандидатом юридичних наук.

Згодом повернувся до Хмельницького університету управління та права вже в статусі викладача та очолив відділ із питань законотворчості та наукових експертиз.

Із 2007 до 2017 року працював юристом у компаніях Hillmont Partners, Global Ties KC та ТОВ Лігал Консалтинг.

Був членом головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, секретарем конкурсної комісії з формування Державного бюро розслідувань та експертом Українського інституту майбутнього.

У восьмому скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, який нині є заступником міністра внутрішніх справ.

У 2019 році Монастирський і сам став депутатом. Балотувався до Ради під 19-м номером від Слуги народу. Безпартійний.

Того ж року його представляли як експерта команди Зеленського з питань реформування правоохоронної системи.

З 2019 по 2021 рік — народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

У 2020 році рух Чесно назвав Дениса Монастирського одним із нардепів, який подав найбільше законодавчих ініціатив.

16 липня 2021 року Верховна Рада України призначила Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

У Монастирського залишилися дружина та двоє синів.

Фото: Денис Монастирський