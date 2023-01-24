Заместитель генпрокурора Симоненко написал заявление об увольнении — СМИ
Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко, который в конце 2022 года уехал в отпуск в Испанию, написал заявление об увольнении от должности.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой информированные источники в Совете национальной безопасности и обороны, правоохранительных органах.
После того как об отдыхе заместителя генпрокурора стало известно публично, его попросили написать заявление на увольнение, утверждают источники.
Недавно Симоненко ездил на 10 дней праздновать Новый год с семьей в Марбелью (муниципалитет в Испании). Эта информация вызвала возмущение в украинском обществе, особенно во время военного положения в Украине.
Народный депутат Украины Ярослав Железняк подтвердил, что Алексея Симоненко уволили с должности генпрокурора.
– И уволили заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Ближе к февралю будут по меньшей мере три кадровых решения по Кабмину, — отмечает Железняк.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые решения после громких коррупционных скандалов в начале этой недели.