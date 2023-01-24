Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Фото своего заявления он опубликовал в Telegram.

В сообщении Кирилл Тимошенко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела.

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Поблагодарил всех глав областных военных администраций и мэров, за конструктив в спорах и за то, что все вместе смогли построить самую мощную команду в стране.

— Спасибо всем украинцам за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну, – подчеркнул Кирилл Тимошенко.

На сайте Офиса президента опубликован текст указа об увольнении Тимошенко по поданному им заявлению.

Обновлено в 23:25. Народный депутат Украины Ярослав Железняк утверждает, что Кирилл Тимошенко уже уволился с должности.

— Говорил же. Уволили Кирилла Тимошенко, заместителя (руководителя, — Ред.) ОП. Скорее всего, правда вместо него будет Алексей Кулеба (глава Киевской ОГА, — Ред.). И уволили заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Ближе к февралю будут как минимум три кадровых решения по Кабмину, — сообщает Железняк.

Издание Бабель отмечает, что для Кирилла Тимошенко, который написал заявление на увольнение из Офиса президента, готовят другую должность — главы одной из областных администраций. Какой именно — пока не сообщается.

Обновлено в 22:43. О том, что Кирилл Тимошенко написал заявление об освобождении от должности, сообщают информированные собеседники Украинской правды в составе СНБО и источники в Кабмине. Факты ICTV ждут подтверждения этой информации от Офиса президента.

По неофициальным данным, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу Киевской военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

В то же время в отставку могут уйти руководители ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.