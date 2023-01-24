Заступник генпрокурора Симоненко написав заяву про звільнення – ЗМІ

Січень, 24 в 0:01

Заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко, який наприкінці 2022 року поїхав у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформовані джерела у Раді національної безпеки і оборони, правоохоронних органах.

Після того, як про відпочинок заступника генпрокурора стало відомо публічно, його попросили написати заяву на звільнення, стверджують джерела.

Зараз дивляться Нещодавно Симоненко їздив на 10 днів святкувати Новий рік з родиною до Марбельї (муніципалітет в Іспанії). Ця інформація викликала обурення в українському суспільстві, особливо під час воєнного стану в Україні. Народний депутат України Ярослав Железняк підтвердив, що Олексія Симоненка звільнили з посади генпрокурора. – І звільнили заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Ближче до лютого будуть щонайменше три кадрових рішення щодо Кабміну, – зазначає Железняк. Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення після гучних корупційних скандалів на початку цього тижня. Читайте Тимошенко звільнився з Офісу президента, для нього готують іншу посаду – ЗМІ

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