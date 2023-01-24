Заступник генпрокурора Симоненко написав заяву про звільнення – ЗМІ
Заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко, який наприкінці 2022 року поїхав у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформовані джерела у Раді національної безпеки і оборони, правоохоронних органах.
Після того, як про відпочинок заступника генпрокурора стало відомо публічно, його попросили написати заяву на звільнення, стверджують джерела.
Нещодавно Симоненко їздив на 10 днів святкувати Новий рік з родиною до Марбельї (муніципалітет в Іспанії). Ця інформація викликала обурення в українському суспільстві, особливо під час воєнного стану в Україні.
Народний депутат України Ярослав Железняк підтвердив, що Олексія Симоненка звільнили з посади генпрокурора.
– І звільнили заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Ближче до лютого будуть щонайменше три кадрових рішення щодо Кабміну, – зазначає Железняк.
Президент України Володимир Зеленський анонсував нові кадрові рішення після гучних корупційних скандалів на початку цього тижня.