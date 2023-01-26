Январь, 26 в 11:41

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его не интересуют так называемые мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом украинский лидер заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

Таким образом он ответил на вопрос, помогла ли бы личная встреча с Путиным решить полномасштабный военный конфликт.

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Зеленский напомнил, что слова и поступки кремлевского диктатора кардинально отличаются.

– Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить. Почему? Потому что мы встречались с ним в нормандском формате, это было до полномасштабного вторжения. Я видел человека, который говорил одно, а потом делал другое, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что Путин живет в “информационном пузыре” и на самом деле не знает, что происходит на поле боя. Он добавил, что “не понимает, кто принимает решения в России”.

– Я не могу понять: это его решения или кого-то другого. Так что встретиться для чего, пожать руку? Неинтересно. Говорить? Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России… Кто он сейчас (Путин, – Ред.)? После полномасштабного вторжения для меня он никто, – сообщил украинский лидер.

Зеленский уточнил, что Москва заявляет о якобы готовности к переговорам, а на самом деле лжет, атакуя Украину ракетами.

Президент сообщил, что его приоритетом является защита украинского народа, а полномасштабная война закончится только тогда, когда российские войска покинут территорию нашей страны.

– Они не хотят никаких переговоров, и так было и до вторжения. Так решил президент Путин. Он не хочет переговоров, потому что не хочет мира, — объяснил Зеленский.

Глава государства предупредил, что Кремль не остановится на Украине и готов идти дальше в своих захватнических планах. Поэтому Россию нужно остановить сейчас.

– Я убежден, что Украина для него – только первый шаг. Я убежден, что он ведет большую войну. И когда весь мир сейчас помогает Украине, он об этом не думает. Он думает: Ну, сейчас в Украине не получается, но мы подождем, мир не будет единым, они устанут, и я буду двигаться дальше. Но после Украины будут дальнейшие шаги, будут другие страны, если мы не устоим, – заявил Зеленский.

Он выразил убеждение, что Украина получит нужную помощь и победит в войне.

Недавно во время выступления в Давосе президент Владимир Зеленский выразил неуверенность в том, что человек, иногда появляющийся в эфире, является российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Зеленского, непонятно, жив ли Путин до сих пор и он ли принимает решения.