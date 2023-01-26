Січень, 26 в 11:41

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його не цікавлять так звані мирні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це український лідер заявив в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Таким чином він відповів на запитання, чи допомогла б особиста зустріч із Путіним вирішити повномасштабний військовий конфлікт.

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Зеленський нагадав, що слова і вчинки кремлівського диктатора кардинально відрізняються.

– Мені це нецікаво. Нецікаво зустрічатися, нецікаво говорити. Чому? Тому що ми зустрічалися з ним у нормандському форматі, це було до повномасштабного вторгнення. Я бачив людину, яка говорила одне, а потім робила інше, – наголосив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Путін живе в “інформаційній бульбашці” і насправді не знає, що відбувається на полі бою. Він додав, що “не розуміє, хто приймає рішення в Росії”.

– Я не можу зрозуміти: це його рішення чи когось іншого. Тож зустрітися для чого, потиснути руку? Нецікаво. Говорити? Я справді не розумію, хто ухвалює рішення в Росії… Хто він зараз (Путін, – Ред.)? Після повномасштабного вторгнення для мене він ніхто, – повідомив український лідер.

Зеленський уточнив, що Москва заявляє про начебто готовність до переговорів, а насправді бреше, атакуючи Україну ракетами.

Президент повідомив, що його пріоритетом є захист українського народу, а повномасштабна війна закінчиться лише тоді, коли російські війська залишать територію нашої країни.

– Вони не хочуть ніяких переговорів, і так було і до вторгнення. Так вирішив президент Путін. Він не хоче переговорів, бо не хоче миру, – пояснив Зеленський.

Глава держави попередив, що Кремль не зупиниться на Україні і готовий іти далі в своїх загарбницьких планах. А тому Росію потрібно зупинити зараз.

– Я переконаний, що Україна для нього – лише перший крок. Я переконаний, що він веде велику війну. І коли весь світ зараз допомагає Україні – він про це не думає. Він думає: Ну, зараз в Україні не виходить, але ми почекаємо, світ не буде єдиним, вони втомляться, і я рухатимусь далі. Але після України будуть подальші кроки, будуть інші країни, якщо ми не встоїмо, – заявив Зеленський.

Він висловив переконання, що Україна отримає потрібну допомогу і переможе у війні.

Нещодавно під час виступу в Давосі президент Володимир Зеленський висловив невпевненість у тому, що людина, яка іноді з’являється в ефірі, є російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Зеленського, незрозуміло, чи Путін досі живий і чи саме він ухвалює рішення.