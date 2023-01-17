Январь, 17 в 15:37

Украина может согласиться на переговоры со страной-агрессором РФ, если они будут базироваться на ряде базовых, универсальных принципов.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью журналисту Алексею Суханову.

Он подчеркнул, что РФ сейчас не хочет настоящих переговоров, а только согласия Киева на ультиматумы Кремля.

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– Нужно правильно называть вещи своими именами. То, что сейчас Россия называет переговорами, это не переговоры, они приглашают нас приехать и подписать ультиматум. Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов, — объяснил Никифоров.

Он уточнил, что речь идет об универсальных принципах: уважении к Уставу ООН; уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины; гарантии того, что подобная агрессия больше не произойдет; принципе верховенства права, то есть все преступления РФ должны получить оценку и ответственность; компенсации ущерба, нанесенного развязанной РФ полномасштабной войной.

– Это базовые универсальные принципы, подходящие к любой ситуации. Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно, – заверил Никифоров.

Как известно, на Западе периодически раздаются заявления о необходимости “гарантий” для РФ или переговоров со страной-агрессором.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркивал, что Кремль может использовать тему переговоров с Киевом для перевооружения армии и подготовки нового наступления на нашу страну.

Источник: YouTube-канал Говорит Суханов