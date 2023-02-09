Февраль, 09 в 13:26

Украина в своей борьбе за свободу не полагается на слова – она действует. К тому же, Украина непременно станет членом Евросоюза.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в своем выступлении в Европарламенте в Брюсселе.

По его словам, Украина не отступает перед врагом – Украина стоит, украинцы меняются.

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Президент подчеркнул, что Европа всегда будет оставаться свободной, пока мы вместе и заботимся о нашей Европе.

– Заботимся о European way of life (Европейский образ жизни), – заметил Зеленский.

Он также отметил, что судьба Европы никогда не зависела только от политиков, и не должно существовать такой иллюзии сейчас.

– Впервые в своей истории ЕС оказывает военную помощь такого масштаба. И впервые в истории готовит, я верю, положительную оценку внутренним реформам в европейской стране, которая защищается в этой тотальной войне и одновременно с ведением войны модернизирует свои институты. Мы приближаемся к Евросоюзу. Украина будет членом ЕС, – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский обратился к людям всех профессий: бизнесменам, фермерам, студентам, школьникам, железнодорожникам, спасателям, артистам, ученым и т.д. По его словам, каждый из нас важен для общества.

– Каждый и каждая – важны. Каждый и каждая – сильны. Каждый и каждая способны повлиять на наш общий результат, на нашу общую победу, — подчеркнул президент.

В своем выступлении глава государства поблагодарил всех тех, кто поддерживал и поддерживает Украину в этой исторической борьбе.

Президент Владимир Зеленский завершил свою речь под громкие аплодисменты, после чего раздался гимн Украины и ЕС.

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Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в Европарламенте заявил, что для Украины путь в Европу – это путь домой.