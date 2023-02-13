Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Попытка отвлечь внимание: Подоляк ответил РФ на “прямые переговоры”

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Очередные заявления РФ о том, что она хочет прямых переговоров с Украиной — не что иное, как способ отвлечения внимания от подготовки следующих актов агрессии, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Очевидно, что “переговорные инициативы” РФ — способ отвлечь внимание от подготовки следующих актов агрессии. Во-первых, враг маскирует так мобилизацию и накопление ресурсов. Во-вторых, пытается затормозить военную помощь Украине, передачу танков и ракет. Никогда не слушайте Россию, — написал он в Twitter.

 

Сейчас смотрят

Сегодня в Министерстве иностранных дел РФ выдвинули новое условие для возобновления переговоров с Украиной — чтобы они были прямыми, то есть без посредников.

Представитель дипломатического ведомства страны-агрессора объяснил это тем, что якобы “западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров”.

Читайте
РФ умоляет о переговорах и ищет посредников — Данилов

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка