Попытка отвлечь внимание: Подоляк ответил РФ на “прямые переговоры”

Февраль, 13 в 12:14

Очередные заявления РФ о том, что она хочет прямых переговоров с Украиной — не что иное, как способ отвлечения внимания от подготовки следующих актов агрессии, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Очевидно, что “переговорные инициативы” РФ — способ отвлечь внимание от подготовки следующих актов агрессии. Во-первых, враг маскирует так мобилизацию и накопление ресурсов. Во-вторых, пытается затормозить военную помощь Украине, передачу танков и ракет. Никогда не слушайте Россию, — написал он в Twitter.

Очевидно, що «переговорні ініціативи» Рф – спосіб відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії. По/перше, Рф маскує так мобілізацію та накопичення ресурсів. По/друге, намагається загальмувати військову допомогу Україні, передання танків/ракет. Ніколи не слухайте ????????… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 13, 2023

Сейчас смотрят

Сегодня в Министерстве иностранных дел РФ выдвинули новое условие для возобновления переговоров с Украиной — чтобы они были прямыми, то есть без посредников.

Представитель дипломатического ведомства страны-агрессора объяснил это тем, что якобы “западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров”.