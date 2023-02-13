Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Спроба відвернути увагу: Подоляк відповів РФ на “прямі переговори”

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Чергові заяви РФ про те, що вона хоче прямих переговорів з Україною – не що інше, як спосіб відвернення уваги від підготовки наступних актів агресії, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Очевидно, що “переговорні ініціативи” РФ – спосіб відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії. По-перше, ворог маскує так мобілізацію та накопичення ресурсів. По-друге, намагається загальмувати військову допомогу Україні, передання танків і ракет. Ніколи не слухайте Росію, – написав він у Twitter.

 

Зараз дивляться

Сьогодні у Міністерстві закордонних справ РФ висунули нову умову для відновлення переговорів з Україною – щоб вони були прямими, тобто без посередників.

Представник дипломатичного відомства країни-агресора пояснив це тим, що нібито “західні посередники часто переслідують власні цілі та намагаються впливати на перебіг переговорів”.

Читайте
РФ благає про переговори і шукає посередників – Данілов

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка