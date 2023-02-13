Спроба відвернути увагу: Подоляк відповів РФ на “прямі переговори”

Лютий, 13 в 12:14

Чергові заяви РФ про те, що вона хоче прямих переговорів з Україною – не що інше, як спосіб відвернення уваги від підготовки наступних актів агресії, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Очевидно, що “переговорні ініціативи” РФ – спосіб відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії. По-перше, ворог маскує так мобілізацію та накопичення ресурсів. По-друге, намагається загальмувати військову допомогу Україні, передання танків і ракет. Ніколи не слухайте Росію, – написав він у Twitter.

Очевидно, що «переговорні ініціативи» Рф – спосіб відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії. По/перше, Рф маскує так мобілізацію та накопичення ресурсів. По/друге, намагається загальмувати військову допомогу Україні, передання танків/ракет. Ніколи не слухайте ????????… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 13, 2023

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Сьогодні у Міністерстві закордонних справ РФ висунули нову умову для відновлення переговорів з Україною – щоб вони були прямими, тобто без посередників.

Представник дипломатичного відомства країни-агресора пояснив це тим, що нібито “західні посередники часто переслідують власні цілі та намагаються впливати на перебіг переговорів”.