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Факты / Україна / Политика

РФ умоляет о переговорах и ищет посредников — Данилов

Валентина Летяк, редактор ленты
Олексій Данілов

В России начинают понемногу понимать, что для достижения целей в Украине, в частности по полному захвату Луганской и Донецкой областей, у них нет никаких возможностей, поэтому ищут посредников для переговоров.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Radio NV.

— Они пробуют сейчас понять, что достичь тех целей, которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких возможностей. Поэтому на сегодня умоляют. Берут целый пул переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве — “давайте будем договариваться, чтобы как-то решить этот вопрос”, — объяснил он.

Данилов напомнил, что президент Владимир Зеленский уже сформулировал четыре условия для проведения таких переговоров.

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— Освободить все наши территории, которые на сегодняшний день временно оккупированы. Ответственность через трибунал тех людей, которые все это затеяли, которые убивают детей, пожилых людей, женщин, которые к военному делу не имеют никакого отношения. Гарантии безопасности нашей страны — обязательно. И ответственность — это четвертый фактор, — добавил секретарь СНБО.

Украина и РФ пока проводят только переговоры, касающиеся обмена пленными. Однако в Кремле часто заявляют о “диалоге”, выдвигая свои требования.

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Фото: СНБО

Источник: Новое время
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