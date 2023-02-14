Февраль, 14 в 17:27

Правительство Украины 14 февраля назначило новых заместителей министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Игоря Клименко.

Об этом сообщают министр Кабмина Олег Немчинов и постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Так, Кабмин решил уволить:

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с должности первого заместителя главы Минобороны – Ивана Руснака;

с должности заместителя министра обороны – Олега Гайдука;

с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности – Александра Котия;

с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства – Юлию Ворону;

с должности заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины – Анатолия Посполитака.

В то же время правительство назначило:

Александра Павлюка первым заместителем главы Минобороны;

Богдана Драпятого заместителем главы МВД;

Екатерину Павличенко замминистра МВД;

Алексея Сергеева заместителем министра МВД;

Василия Тетерю заместителем министра МВД;

Леонида Тимченко заместителем министра МВД;

Инну Ящук государственным секретарем МВД.

Тем временем Кабмин недавно уволил всех заместителей главы МВД. Ранее стали известны имена трех кандидатов, выдвинутых на должности заместителей руководителей Минобороны Резниковым.