Кабмин назначил новых заместителей Клименко и Резникову
Правительство Украины 14 февраля назначило новых заместителей министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Игоря Клименко.
Об этом сообщают министр Кабмина Олег Немчинов и постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Так, Кабмин решил уволить:
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- с должности первого заместителя главы Минобороны – Ивана Руснака;
- с должности заместителя министра обороны – Олега Гайдука;
- с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности – Александра Котия;
- с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства – Юлию Ворону;
- с должности заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины – Анатолия Посполитака.
В то же время правительство назначило:
- Александра Павлюка первым заместителем главы Минобороны;
- Богдана Драпятого заместителем главы МВД;
- Екатерину Павличенко замминистра МВД;
- Алексея Сергеева заместителем министра МВД;
- Василия Тетерю заместителем министра МВД;
- Леонида Тимченко заместителем министра МВД;
- Инну Ящук государственным секретарем МВД.
Тем временем Кабмин недавно уволил всех заместителей главы МВД. Ранее стали известны имена трех кандидатов, выдвинутых на должности заместителей руководителей Минобороны Резниковым.