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Факты / Україна / Политика

Кабмин назначил новых заместителей Клименко и Резникову

Анастасия Гевко, редактор ленты
Кабмін

Правительство Украины 14 февраля назначило новых заместителей министра обороны Алексея Резникова, а также министра внутренних дел Игоря Клименко.

Об этом сообщают министр Кабмина Олег Немчинов и постоянный представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Так, Кабмин решил уволить:

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  • с должности первого заместителя главы Минобороны – Ивана Руснака;
  • с должности заместителя министра обороны – Олега Гайдука;
  • с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности – Александра Котия;
  • с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства – Юлию Ворону;
  • с должности заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины – Анатолия Посполитака.

В то же время правительство назначило:

  • Александра Павлюка первым заместителем главы Минобороны;
  • Богдана Драпятого заместителем главы МВД;
  • Екатерину Павличенко замминистра МВД;
  • Алексея Сергеева заместителем министра МВД;
  • Василия Тетерю заместителем министра МВД;
  • Леонида Тимченко заместителем министра МВД;
  • Инну Ящук государственным секретарем МВД.

Тем временем Кабмин недавно уволил всех заместителей главы МВД. Ранее стали известны имена трех кандидатов, выдвинутых на должности заместителей руководителей Минобороны Резниковым.

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