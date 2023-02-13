Февраль, 13 в 18:52

Министр обороны Украины Алексей Резников поменяет своих заместителей.

Кадровые перестановки в ведомстве он анонсировал на личной странице Facebook.

– Из важного. Хочу проинформировать о ряде актуальных решений по кадровому и структурному обновлению Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже подал, – написал Резников.

Ранее Резников сообщал, что более 600 должностных лиц Минобороны и ВСУ были привлечены к ответственности по результатам аудитов в 2022 году.

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Как известно, недавно вокруг Министерства обороны разгорелся “пищевой” скандал, касавшийся закупки продуктов для военнослужащих ВСУ.

В ведомстве произошел ряд увольнений, правоохранители сообщили о подозрении бывшим чиновникам министерства. Алексей Резников признал проблемы и анонсировал реформы, в частности, в системе закупок.