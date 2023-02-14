Лютий, 14 в 17:27

Уряд України 14 лютого призначив нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це повідомляють міністр Кабміну Олег Немчінов та постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Так, Кабмін вирішив звільнити:

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з посади першого заступника очільника Міноборони – Івана Руснака;

з посади заступника міністра оборони – Олега Гайдука;

з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості – Олександра Котія;

з посади першого заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства – Юлію Ворону;

з посади заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України – Анатолія Посполітака.

У той же час уряд призначив:

Олександра Павлюка першим заступником очільника Міноборони;

Богдана Драп’ятого заступником очільника МВС;

Катерину Павліченко заступником міністра МВС;

Олексія Сєргєєва заступником міністра МВС;

Василя Тетерю заступником міністра МВС;

Леоніда Тимченка заступником міністра МВС;

Інну Ящук державним секретарем МВС.

Тим часом Кабмін нещодавно звільнив усіх заступників очільника МВС. Раніше стали відомі імена трьох кандидатів, яких висунув на посади заступників очільників Міноборони Резніков.