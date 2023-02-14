Кабмін призначив нових заступників Клименку та Резнікову
Уряд України 14 лютого призначив нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Про це повідомляють міністр Кабміну Олег Немчінов та постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Так, Кабмін вирішив звільнити:
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- з посади першого заступника очільника Міноборони – Івана Руснака;
- з посади заступника міністра оборони – Олега Гайдука;
- з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості – Олександра Котія;
- з посади першого заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства – Юлію Ворону;
- з посади заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України – Анатолія Посполітака.
У той же час уряд призначив:
- Олександра Павлюка першим заступником очільника Міноборони;
- Богдана Драп’ятого заступником очільника МВС;
- Катерину Павліченко заступником міністра МВС;
- Олексія Сєргєєва заступником міністра МВС;
- Василя Тетерю заступником міністра МВС;
- Леоніда Тимченка заступником міністра МВС;
- Інну Ящук державним секретарем МВС.
Тим часом Кабмін нещодавно звільнив усіх заступників очільника МВС. Раніше стали відомі імена трьох кандидатів, яких висунув на посади заступників очільників Міноборони Резніков.