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Факти / Україна / Політика

Кабмін призначив нових заступників Клименку та Резнікову

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Кабмін

Уряд України 14 лютого призначив нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова, а також міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. 

Про це повідомляють міністр Кабміну Олег Немчінов та постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Так, Кабмін вирішив звільнити:

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  • з посади першого заступника очільника Міноборони – Івана Руснака;
  • з посади заступника міністра оборони – Олега Гайдука;
  • з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості – Олександра Котія;
  • з посади першого заступника голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства – Юлію Ворону;
  • з посади заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України – Анатолія Посполітака.

У той же час уряд призначив:

  • Олександра Павлюка першим заступником очільника Міноборони;
  • Богдана Драп’ятого заступником очільника МВС;
  • Катерину Павліченко заступником міністра МВС;
  • Олексія Сєргєєва заступником міністра МВС;
  • Василя Тетерю заступником міністра МВС;
  • Леоніда Тимченка заступником міністра МВС;
  • Інну Ящук державним секретарем МВС.

Тим часом Кабмін нещодавно звільнив усіх заступників очільника МВС. Раніше стали відомі імена трьох кандидатів, яких висунув на посади заступників очільників Міноборони Резніков. 

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