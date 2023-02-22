Февраль, 22 в 15:38

Народный депутат Александр Трухин пошел на соглашение со следствием и признал, что предлагал взятку полицейскому.

О соглашении с Трухиным сообщил прокурор во время заседания в Высшем антикоррупционном суде.

— Я хочу сообщить суду и другим участникам судебного заседания, что было направлено соглашение о признании виновности, которое подписано между мной… и обвиняемым Трухиным, — сказал прокурор.

Трухин обязался в течение месяца перечислить 6 млн. грн. в поддержку ВСУ. В частности, на проект United24 и Армия дронов.

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Также политик должен уплатить штраф в размере 68 тыс. грн, что является максимальной суммой штрафа по статье, которую инкриминируют Трухину.

Соглашение со следствием должно утвердить суд, если он решит, что договоренность между депутатом и прокуратурой отвечает интересам общества.

Если суд утвердит соглашение со следствием, то после вступления приговора в силу Трухин потеряет мандат нардепа.

ДТП с участием нардепа Александра Трухина получило широкую огласку еще летом 2021 года. Тогда политик, не придерживаясь дистанции, въехал в двигавшееся впереди авто. В результате аварии получили травмы шесть человек.

Но огласку это ДТП получило после информации о том, что в ряде изданий, написавших о ДТП с депутатом Трухиным, публикации исчезли.

1 февраля 2022 года журналисты обнародовали результаты расследования, материалы которого свидетельствуют о том, что после ДТП Трухин пытался избежать ответственности, договорившись с полицейскими. 7 сентября НАБУ и САП сообщили Трухину о подозрении во взяточничестве.