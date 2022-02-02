ДТП с участием народного депутата Александра Трухина получило широкую огласку еще летом 2021 года. Тогда нардеп, не придерживаясь дистанции, въехал в авто, которое двигалось впереди.

Из-за столкновения пострадал еще третий автомобиль. В результате аварии получили травмы шесть человек, среди них – двое детей.

Но огласку это ДТП получило после информации о том, что в ряде изданий, которые написали о ДТП с депутатом Трухиным, публикации исчезли. Сам нардеп заявлял, что ни он, ни люди из его окружения не требовали у СМИ удалить новости с упоминанием о нем.

Тогда полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УКУ), а материалы об аварии получило Государственное бюро расследований. После этого об этом деле и не упоминали.

Но 1 февраля журналисты Украинской правды обнародовали результаты расследования, материалы которого свидетельствуют о том, что после ДТП Трухин пытался избежать ответственности, договорившись с полицейскими.

Что нужно знать о новом витке по делу о ДТП с участием Трухина и как на обнародованные материалы отреагировали во фракции Слуга народа, членом которой был нардеп, – читайте в материале.

Попытка договориться

На опубликованном видео с нагрудной камеры полицейского видно, как депутат Трухин пытается договориться с правоохранителем и избежать ответственности за участие в аварии.

Он просил у полицейского, чтобы тот разрешил ему уйти в лес, чтобы поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Также на видео видно, как Александр Трухин намекал полицейскому, что он может отблагодарить, если его отпустят. Но правоохранитель пытался объяснить народному избраннику, что подобные договоренности влекут за собой уголовную ответственность.

Также правоохранители объяснили Трухину, что тот не сможет никуда уйти, пока не прибудет следственно-оперативная группа. Кроме того, они напомнили, что за подобные попытки договориться грозит уголовная ответственность.

Уголовное производство по факту предложения дать взятку будет расследовать Национальное антикоррупционное бюро.

Реакция МВД и ДБР

Поскольку в видео был упомянут министр внутренних дел Денис Монастырский, то в ведомстве сразу отреагировали на новые материалы по делу о ДТП Трухина.

В МВД заявили, что все попытки представлять суть дела так, будто народный депутат о чем-то пытался договориться с министром, не соответствуют действительности.

– Уголовные производства, в которых может фигурировать нардеп в качестве подозреваемого, относятся к подследственности ГБР. Поэтому подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что Трухин о чем-то пытался договориться с министром внутренних дел, не соответствуют действительности, – говорится в заявлении.

В то же время в Государственном бюро расследований сообщили, что у следствия не было этих материалов по делу. В ведомстве объяснили, что сотрудник полиции, видео с камеры которого обнародовали, не предоставил информацию, которую сообщил журналистам.

Но в ГБР заверили, что видео будет вытребовано в законном порядке. Его исследуют, а действиям, зафиксированным на нем, дадут юридическую оценку.

Что говорят в Слуге народа

Сразу после обнародования новых материалов по делу глава депутатской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что ему стыдно за поведение своего однопартийца Александра Трухина.

– Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии Слуга народа. Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет нами принято, — отметил он.

2 февраля Трухина исключили из партии Слуга народа. Соответствующее решение приняла глава политсилы Елена Шуляк. Также он больше не является главой Полтавской областной организации партии.

Также фракция Слуга народа начала собирать подписи о созыве внеочередного заседания парламента. Его инициировал Давид Арахамия.

Он предлагает заслушать на заседании министра внутренних дел Дениса Монастырского, генерального прокурора Ирину Венедиктову и главу Госбюро расследований Алексея Сухачева по делам, в которых фигурируют депутаты из разных политических сил.

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Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на огласку о ДТП с участием Трухина. Он заявил, что поддерживает решение Слуги народа исключить нардепа из партии.

Президент напомнил, что и нардепы, и чиновники, и любые другие люди должны быть равны перед законом.