Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Политика

Первый шаг к трибуналу: Подоляк о подписании инициативного соглашения

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании трибунала для Путина и других виновников войны.

Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Это формализация обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к спецтрибуналу. Авторы войны, включая Путина, получат приговоры, — подчеркнул он.

Напомним, накануне президент Европарламента Роберта Мецола во время общения с журналистами во Львове заявила, что военно-политическое руководство России, в частности диктатора Владимира Путина, нужно привлечь к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Сейчас смотрят

По ее мнению, без этого мир в Украине невозможен.

Читайте
К лету может быть создан Международный трибунал по преступлениям России, совершенным в Украине — Нуланд

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка