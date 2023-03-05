Первый шаг к трибуналу: Подоляк о подписании инициативного соглашения

Март, 05 в 12:54

Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании трибунала для Путина и других виновников войны.

Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

– Это формализация обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к спецтрибуналу. Авторы войны, включая Путина, получат приговоры, — подчеркнул он.

Напомним, накануне президент Европарламента Роберта Мецола во время общения с журналистами во Львове заявила, что военно-политическое руководство России, в частности диктатора Владимира Путина, нужно привлечь к ответственности за преступление агрессии против Украины.

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По ее мнению, без этого мир в Украине невозможен.