Гвардия наступления: как в Украине проходит набор добровольцев в штурмовые бригады

Рекордное количество добровольцев — более 10 тысяч только за один день записалось в Гвардию Наступления. В Виннице теперь каждый центр предоставления административных услуг принимает заявки от женщин и мужчин, желающих защищать свою страну. Пограничники, нацгвардейцы и полиция объясняют правила набора, а иногда отказывают добровольцам, ведь приходят многие пенсионеры, которые стремятся служить Украине, но уже не подходят по возрасту. Требования к будущим воинам – хорошая физическая подготовка и психологическая выносливость. Потому что придется служить в штурмовых бригадах, которые будут освобождать Луганскую и Донецкую области и Крым.

— Должен быть физически подготовленный человек, здоровый человек, имеет патриотическое настроенное на отвоевание наших территорий время возвращать свое, — рассказал Сергей Мацик, подполковник пограничной службы.

Подполковник пограничной службы Сергей Мацик объясняет очередному добровольцу, что такое Гвардия наступления, и какие требования к новобранцам. Теперь желающих служить здесь принимают в каждом винницком ЦНАПе — кандидатов консультируют пограничники, полицейские и нацгвардейцы. Агроинженер Владислав Тенюх о новой структуре узнал из соцсетей и сразу пришел записаться в пограничную службу.

– Проанализировал все подразделения, и именно пограничная служба. Это первые люди, которые видят врага, – рассказал он

А вот менеджер Артем Ивничный с детства мечтал быть правоохранителем. Теперь консультируется с представительницей Нацполиции. Парень начал работать над физподготовкой, потому что знает – там, где будет защищать родину, нужно быть сильным и выносливым.

– Обучение самое главное и после того, как закончатся боевые действия на территории Украины, и мы одержим победу остаться и работать в полиции, – рассказал он.

Воздушная тревога иногда мешает принять всех желающих, но люди возвращаются, чтобы подписать заявления. Понимают – их работа будет сверхтяжелой.

– Просто хочется поучаствовать в чем-то грандиозном и большом, а защита страны это максимально что мы сейчас можем сделать себя реализовать, – рассказал Андрей Пневский, кандидат в Гвардию Наступления.

Гвардия Наступления будет состоять из 8 бригад, их формируют на основе подразделений, которые отличились в легендарных боях и уничтожали врага в разных регионах страны. Чаще всего кандидаты хотят записаться в полицейскую “Лют” и пограничную “Стальную границу”. Для этих подразделений боевой опыт не важен, а вот физическая и моральная подготовка обязательны. С начала запуска проекта в Винницкой области уже подали заявки сотни добровольцев. А по всей стране – более 20 тысяч. И у всех кандидатов единственная мотивация – отвоевать у врага свою Украину.

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