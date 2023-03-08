Україна нарощує сили та готується до наступу – ЗМІ

Березень, 08 в 13:14

Україна нарощує сили для контрнаступу, західні партнери збільшили постачання озброєння.

Про це повідомляє британське видання The Economist.

Україна протягом останніх місяців накопичує сили та техніку, що може говорити про підготовку до контрнаступу.

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– Так, із військової допомоги, обіцяної Пентагоном від початку війни, 40% надійшло протягом останніх 3 місяців. Постачання озброєнь, узгоджені у Німеччині у січні 2023 року, – це дві третини від загальної кількості, відправленої Україні торік, – йдеться у повідомленні.

Як пише видання, ЗСУ найближчим часом отримає танки та іншу броньовану техніку, яка відіграє значну роль під час наступальних дій. Крім того, видання наголошує, що українська армія трансформується, і вже незабаром третина війська матиме комплектацію за стандартами НАТО.

– Якщо наприкінці минулого року співвідношення українських і західних комплектів становило п’ять до одного, очікується, що воно впаде – п’яти до двох – із надходженням допомоги, – зазначає видання.

За даними The Economist, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує створити три нові армійські корпуси, у кожному з яких буде по шість бригад, а бригада налічуватиме понад 20 тисяч осіб.

Також у виданні зазначають, що поки українська армія стримає російський наступ у районі Бахмута, частина військових проходить навчання за кордоном. Ймовірно, це допоможе змінити тактику бойових дій.

– Під час наступальних дій минулого року українська армія здебільшого наступала у ротних формуваннях. Навчання в Графенвері має на меті об’єднати їх у більші батальйони та бригади, здатні вести “загальнозбройну” війну, в якій піхота, бронетехніка, артилерія та інші види бойової техніки діють разом, а не просто послідовно, як це переважно зараз, – йдеться у матеріалі.

Журналісти зазначають, що Росія може посилити штурми на сході України, але через виснажені людські та технічні резерви можливості окупантів мізерні.