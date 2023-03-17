Март, 17 в 13:15

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, вряд ли Китай готов к вооружению России.

Такое мнение глава внешнеполитического ведомства Украины высказал в интервью ВВС.

По словам Кулебы, после полномасштабного вторжения России в Украину каждая нация сделала для себя выбор — поддержать нас, остаться в стороне, или проявлять лояльность к путинскому режиму.

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Например, многие страны Африки, Азии и Южной Америки остались в стороне.

Что касается Китая, то министр считает, что КНР пока не готова давать оружие РФ.

— Я не думаю, что сейчас для Китая настал такой момент… когда он готов вооружить Россию, — сказал он.

При этом Китай сопротивляется прямому контакту между лидером Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

И именно это Украина будет учитывать при построении будущих дипломатических отношений.

По мнению Дмитрия Кулебы, те страны, которые плохо повели себя во время этой войны и плохо отнеслись к Украине, заплатят цену в будущем.

Например, в мирное время колоссальный экспорт зерна дает Украине значительные рычаги влияния, особенно в некоторых развивающихся странах мира.