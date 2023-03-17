Март, 17 в 1:06

В течение 2022 года ряд компаний из Китая отправляли в Россию оружие, в частности, штурмовые винтовки, детали для беспилотников и бронежилеты.

Как пишет издание Politico, ссылаясь на таможенные данные агрегатора ImportGenius, все эти поставки из Китая могли быть использованы Россией в военных целях против Украины.

Поставки оружия происходили в период с июня по декабрь 2022 года.

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Среди поставщиков была по меньшей мере одна компания, связанная с правительством КНР — China North Industries Group Corporation Limited. Указанная корпорация является одной из крупнейших оборонных подрядчиков Китая.

В июне прошлого года компания отправила около тысячи винтовок CQ-A компании из РФ — Техкрим, которая сотрудничает с российским Минобороны.

Другая китайская компания — Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI) — в течение ноября и декабря поставляла российскому дистрибьютору через ОАЭ детали для дронов — аккумуляторы и камеры. Politico пишет о 12 партиях запчастей для дронов.

В частности, в конце 2022 года в РФ через Турцию было ввезено более 800 тонн китайских бронежилетов на сумму около $10 млн.

Politico добавляет, что объемы и характер поставок не указывают на то, что Пекин целенаправленно поставляет Москве военную помощь. Впрочем товары явно относятся к продукции двойного назначения, которая потенциально может использоваться в боевых действиях в войне против Украины.

Издание не нашло подтверждений использования китайских винтовок во время полномасштабной войны в Украине, однако китайские БПЛА на поле боя были замечены.

Напомним, 16 марта украинские военные в Донецкой области сбили беспилотный летательный аппарат китайского производства Mugin-5. В то же время специалисты указывают, что эти аппараты были доступны для продажи по цене до $15 тыс. на китайских торговых площадках, включая Alibaba и Taobao.

В начале февраля газета Wall Street Journal писала, что Китай поставляет технологии, необходимые военным из армии РФ для продолжения войны против Украины. Поставки идут в обход международных санкций и экспортного контроля, писала газета.