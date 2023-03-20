Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Забродского

Март, 20 в 14:38

Верховная Рада 20 марта проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата из фракции Европейская Солидарность Михаила Забродского.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующее постановление поддержали 307 парламентариев.

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— Генерал-лейтенант возвращается на военную службу — его планируют назначить заместителем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Уверен, что опыт генерала Забродского позволит нашей армии приумножить успехи, — подчеркнул Гончаренко.

Соответствующий проект постановления о сложении депутатских полномочий Михаилом Забродским в Верховной Раде зарегистрирован 17 марта.

Герой Украины Михаил Забродский до избрания депутатом в 2015-2019 годах командовал Десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Был первым заместителем руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководителем АТО на территории Донецкой и Луганской областей (2017 год).