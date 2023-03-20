Рада достроково припинила повноваження нардепа Забродського

Березень, 20 в 14:38

Верховна Рада 20 березня проголосувала за дострокове припинення повноважень народного депутата із фракції Європейська Солідарність Михайла Забродського.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, відповідну постанову підтримали 307 парламентарів.

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– Генерал-лейтенант повертається на військову службу – його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Впевнений, що досвід генерала Забродського дозволить нашому війську примножити успіхи, – наголосив Гончаренко.

Відповідний проєкт постанови про складання депутатських повноважень Михайлом Забродським у Верховній Раді зареєстровано 17 березня.

Герой України Михайло Забродський до обрання депутатом у 2015-2019 роках командував Десантно-штурмовими військами ЗСУ. Був першим заступником керівника антитерористичного центру при СБУ і керівником АТО на території Донецької та Луганської областей (2017 рік).