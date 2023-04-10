Апрель, 10 в 13:31

Депутаты Ровенского областного совета на внеочередной сессии единогласно запретили деятельность Украинской православной церкви (УПЦ МП) на территории Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

За запрет Украинской православной церкви (Московского патриархата) проголосовали 55 депутатов из 55 присутствующих в зале.

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Также депутаты проголосовали за отмену ряда решений по регистрации уставов тех религиозных общин, которые по состоянию на сегодня находятся в составе УПЦ МП и передачи им в пользование культовых зданий.

Выполнение этого пункта поручили Ровенской областной военной администрации.

Также областной совет уже в третий раз будет обращаться в Верховную Раду с требованием немедленного принять закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ МП) и тем самым выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года.

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Фото: Рівненська облрада