Квітень, 10 в 13:31

Депутати Рівненської обласної ради на позачерговій сесії одностайно заборонили діяльності Української православної церкви (УПЦ МП) на території Рівненщини.

Про це повідомляє пресслужба облради.

За заборону Української православної церкви (Московського патріархату) проголосувало 55 депутатів із 55 присутніх у залі.

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Також депутати проголосували за скасування низки рішень щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ МП та передачі їм у користування культових будівель.

Виконання цього пункту доручили Рівненській обласній військовій адміністрації.

Також обласна рада уже втретє звертатиметься до Верховної Ради з вимогою негайного ухвалити закон про заборону Української православної церкви (УПЦ МП) і тим самим виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року.

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Фото: Рівненська облрада