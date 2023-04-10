Рада освободила от ввозной пошлины и НДС товары, предназначенные для обороны Украины

Апрель, 10 в 19:29

Верховная Рада приняла два закона, которые временно освобождают от налога на добавленную стоимость (НДС) и пошлины операции по ввозу товаров для оперативного удовлетворения потребностей оборонных структур Украины.

Соответствующие законопроекты №9061 и №9062 поддержали в целом 317 и 316 народных депутатов соответственно. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

В частности, утвержденные документы освобождают от налогообложения ввозной пошлиной товары и налогом на добавленную стоимость операции по ввозу товаров, помещенных под таможенный режим переработки за пределами таможенной территории Украины, и/или продуктов их переработки, которые возвращаются на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта после ремонта и/или обслуживания, если такие товары принадлежат Министерству обороны, ВСУ и другим военным формированиям.

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