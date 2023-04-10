На четырех направлениях одновременно идет наступление: Маляр о боях на Донбассе

Апрель, 10 в 18:50

На Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжаются ожесточенные боевые действия. Армия РФ пытается атаковать и продвигаться дальше на территорию Украины, однако врагу не удается достичь запланированных целей.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

— Мы оперируем той информацией, которая у нас есть от Генерального штаба, оперативно-стратегических группировок, которые воюют на фронтах, и от Главного управления разведки. Сегодня тенденция событий такова, что эпицентр боевых действий остается на востоке. И враг там наступает на нескольких направлениях, не только на Бахмутском. На четырех направлениях одновременно сейчас идет наступление — это Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское. И надо сказать, что ожесточенные бои идут практически везде, особенно в Марьинке и Авдеевке. Там очень горячо. И Бахмут мы обсуждаем постоянно — действительно очень горячо. Надо сказать, что на Лиманском, Авдеевском и Марьинском у врага вообще не удается достичь поставленных целей, но бои там очень горячие. Что касается Бахмута и Бахмутского направления, там охвачен не только город боями, но и пригород, — рассказала она.

Заместитель министра обороны отметила, что сейчас идет информационная война. Она также прокомментировала утечку вероятных секретных документов в Пентагоне.

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