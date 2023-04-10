Рада звільнила від ввізного мита і ПДВ товари, призначені для оборони України

Квітень, 10 в 19:29

Верховна Рада ухвалила два закони, які тимчасово звільняють від податку на додану вартість (ПДВ) і мита операції із ввезення товарів для оперативнішого задоволення потреб оборонних структур України.

Відповідні законопроєкти №9061 та №9062 підтримали в цілому 317 і 316 народних депутатів відповідно. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Зокрема, затверджені документи звільняють від оподаткування ввізним митом товари та податком на додану вартість операції із ввезення товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території України, та/або продуктів їхньої переробки, які повертаються на митну територію України у митному режимі імпорту після ремонту та/або обслуговування, якщо такі товари належать Міністерству оборони, ЗСУ та іншим військовим формуванням.

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Закони дозволять підвищити ефективність реалізації зовнішньоекономічних проєктів, спрямованих на забезпечення критичних потреб Сил оборони в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах.

Нещодавно Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою спростив на час воєнного стану процедуру ввезення в Україну комплектувальних деталей для безпілотників.