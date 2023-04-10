Апрель, 10 в 16:16

Парламент со второй попытки уволил главу Счетной палаты Валерия Пацкана.

Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что за увольнение Пацкана проголосовали 250 депутатов.

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– Использовали норму ст. 12 ЗУ О правовом режиме военного положения, а именно, что может быть выражено недоверие от не менее чем одной четвертой народных депутатов. То есть собрали подпись от 113 депутатов, – написал Железняк.

Депутат отметил, что это уже второй пример после омбудсмена по правам человека, Людмилы Денисовой.

– Подход сомнительный, вообще-то не для этого норму прописывали, но как есть, – отметил он.

Нардеп добавил, что в ближайшее время ожидается назначение на должность председателя Счетной Геннадия Плиса.

Напомним, Пацкан занимал должность председателя Счетной палаты Украины с 15 марта 2018 года. 4 ноября 2022 года написал заявление об отставке, но во время голосования 1 декабря Рада не поддержала его.

Антикоррупционные органы Украины завершили досудебное расследование по делу о злоупотреблении им властью при получении незаконной компенсации за жилье в столице.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Пацкан с сентября 2017 по март 2018 года получил 117 тыс. грн компенсации за жилье, несмотря на наличие собственной квартиры в столице.

В ходе следствия САП и НАБУ установили факт получения им еще более 10 тыс. грн компенсации. Поскольку появились новые факты коррупционного преступления, прокурор изменил ранее выдвинутое подозрение в части нанесенного ущерба, который в совокупности составляет более 127 тыс. грн.

Суд применил против нардепа меру пресечения в виде залога в размере 49 620 грн до 27 декабря 2022 года.

Фото: Валерий Пацкан