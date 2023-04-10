Рада вернула военным доплату 30 тыс. грн — нардеп

Апрель, 10 в 15:26

Верховная Рада 10 апреля проголосовала за возвращение военным доплаты в размере 30 тыс. грн.

За соответствующий законопроект (№8312) проголосовали 277 народных депутатов, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, доплаты будут действовать до конца военного положения и не только для военных, но и для работников ГСЧС и полицейских.

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Народный депутат Ярослав Железняк также подтвердил принятие в целом этого документа, в то же время обратил внимание на саму правку, которая “возвращает надбавку защитникам путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат)”.

То есть, по его словам, вероятно, для того, чтобы эти надбавки вернули, необходимо менять бюджет, поскольку ограничение до 10 минимальных зарплат — это очень малая экономия, даже на 2% от запланированных расходов не хватит.

— Поэтому я бы пока не так однозначно утверждал, что вернули. Пока правильно будет: “денежное обеспечение работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений/ГП ограничили до 10 размеров минимальной заработной платы”, — подчеркнул политик.

С февраля в Украине действует новый порядок дополнительных выплат военным. Теперь размер денежного обеспечения зависит от того, находится ли солдат в зоне боевых действий.

В частности, выплата в размере 30 тыс. грн осуществляется военнослужащим только в случае выполнения ими боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям) в составе действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач).