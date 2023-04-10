Квітень, 10 в 16:16

Парламент з другої спроби звільнив голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за звільнення Пацкана проголосували 250 депутатів.

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– Використали норму ст. 12 ЗУ Про правовий режим воєнного стану, а саме, що може бути висловлена недовіра від не менш як однієї четвертої народних депутатів. Тобто зібрали підпис від 113 депутатів, – написав Железняк.

Депутат зазначив, що це вже другий приклад після омбудсмена з прав людини, Людмили Денисової.

– Підхід сумнівний, взагалі-то не для цього норму прописували, але як є, – зазначив він.

Нардеп додав, що найближчим часом очікується назначення на посаду голови Рахункової палати Геннадія Пліса.

Нагадаємо, Пацкан обіймав посаду голови Рахункової палати України з 15 березня 2018 року. 4 листопада 2022 року написав заяву про відставку, але під час голосування 1 грудня Рада не підтримала її.

Антикорупційні органи України завершили досудове розслідування у справі про зловживання ним владою під час отримання незаконної компенсації за житло в столиці.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Пацкан із вересня 2017 до березня 2018 року отримав 117 тис. грн компенсації за житло, попри наявність власної квартири в столиці.

Під час слідства САП і НАБУ встановили факт отримання ним ще понад 10 тис. грн компенсації. Оскільки з’явилися нові факти корупційного злочину, прокурор змінив раніше висунуту підозру в частині завданих збитків, які в сукупності сягають понад 127 тис. грн.

Суд застосував проти нардепа запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 грн до 27 грудня 2022 року.

Фото: Валерій Пацкан