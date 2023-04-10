Зеленский назначил Кравченко главой Киевской ОГА – указ

Апрель, 10 в 20:57

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе главы государства №204/2023, обнародованном на официальном сайте Офиса президента Украины.

— Назначить Кравченко Руслана Андреевича председателем Киевской областной государственной администрации, — говорится в документе.

Указ был обнародован на сайте Офиса президента 10 апреля 2023 года.

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В то же время был обнародован указ об изменении Ставки верховного главнокомандующего. В частности, президент постановил на основании предложения СНБО ввести в персональный состав Ставки министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина.