Привет, родная, очень сильно тебя люблю: украинский защитник впервые поговорил с мамой после освобождения из плена

Апрель, 10 в 20:15

Украине удалось вернуть домой из российского плена еще 100 наших людей — это военные, моряки, пограничники и нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя Донецкой области, металлургического комбината Азовсталь, Гостомеля Киевской области.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными обнародовали очень чувственные и трогательные кадры, как украинский защитник впервые за долгое время говорит со своей мамой после возвращения из российского плена. Он не сдержал слез после того, как услышал голос родного человека.

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— Мамуль, привет, родненькая! Мы уже в Украине, мамуль. Я тебя очень сильно люблю. Всем привет передавай, — сказал украинский воин.

Мать украинского защитника ответила, что очень рада слышать его голос, потому что знала и искренне верила, что он вернется домой. Из разговора стало понятно, что она недавно стала бабушкой, а потом узнала еще одну замечательную новость — сын жив и скоро будет с родными.

— Мамочка, кто там? Мальчик или девочка? — спросил он.

После разговора выяснилось, что мать освобожденного защитника стала бабушкой новорожденной внучки, поэтому женщина не удержала слез радости после того, как услышала голос сына.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными