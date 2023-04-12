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Україна
Бедрак Виктория, редактор ленты

Омбудсман обратился к ООН и МККК с требованием наказать РФ за казнь украинского бойца

Омбудсман обратился к ООН и МККК с требованием наказать РФ за казнь украинского бойца
Фото: УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту с требованием, чтобы россияне понесли ответственность за казнь украинского пленного.

Об этом он написал в Telegram.

Омбудсман отметил, что обратился с письмами к верховному комиссару ООН по правам человека, Мониторинговой миссии ООН в Украине, генеральному секретарю ООН и Международному Комитету Красного Креста.

Он также призвал зафиксировать это преступление во всех отчетах международных организаций.

— Требую, чтобы вопрос недостойного поведения в отношении военнопленного был отдельно рассмотрен на площадке Комитета ООН по правам человека, — говорится в сообщении.

По словам Лубинца, он разослал видео казни коллегам омбудсманам мира с просьбой, чтобы они в своих странах продолжали лоббировать вопрос поддержки Украины, а также, чтобы парламенты стран признавали Россию страной-террористом, а российскую агрессию — геноцидом украинского народа.

Видео с казнью украинского военнопленного начало распространяться в сети вечером 11 апреля.

Президент Владимир Зеленский заявил, что эти жуткие кадры являются свидетельством того, что Россия пытается сделать привычку уничтожать жизнь новой нормой. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал выгнать Россию из ООН.

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Источник: Дмитрий Лубинец

Война в Украине, Військові злочини, Дмитрий Лубинец, ООН, Червоний Хрест
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