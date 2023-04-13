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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мерзенне порушення Женевських конвенцій: Боррель відреагував на відео зі стратою воїна

Мерзенне порушення Женевських конвенцій: Боррель відреагував на відео зі стратою воїна
Фото: Getty Images

Високий представник Європейського Союзу з політики дипломатії Жозеп Боррель відреагував на відео зі стратою українського воїна.

Обезголовлення українського військовополоненого Боррель називає мерзенним порушенням Женевських конвенцій.

– Глибоко вражений агресивним відео обезголовлення українського військовополоненого. Це мерзенне порушення Женевських конвенцій. Ми будемо з Україною, скільки буде потрібно, — написав Боррель у Twitter.

Раніше Постійне представництво України при ООН заявило, що головування Росії в Раді безпеки ООН та відео із жорстокою стратою військовополоненого є цинізмом та знижує авторитет Радбезу.

Відео, на якому окупанти стратили українського військового з’явилося у мережі ввечері 11 квітня.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста з вимогою, щоб росіяни відповіли  за цю страту.

Війна в Україні, Жозеп Боррель, Страта
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