Високий представник Європейського Союзу з політики дипломатії Жозеп Боррель відреагував на відео зі стратою українського воїна.

Обезголовлення українського військовополоненого Боррель називає мерзенним порушенням Женевських конвенцій.

– Глибоко вражений агресивним відео обезголовлення українського військовополоненого. Це мерзенне порушення Женевських конвенцій. Ми будемо з Україною, скільки буде потрібно, — написав Боррель у Twitter.

Deeply shocked by the brutal video of decapitation of a Ukrainian prisoner of war. It is a despicable breach of the Geneva Conventions. All perpetrators and accomplices of war crimes must be held to account.

We will stand with Ukraine for as long as it takes!#accountability

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2023