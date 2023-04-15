Для нас это опасно: Данилов о выборах в Украине осенью

Для Украины может быть угроза в попытках внутренней дестабилизации, в частности, с помощью поползновений организовать осенью проведение выборов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини. По его мнению, это может быть опасно для украинцев.

— Мы входим в непростой период турбулентности именно из-за внутреннего вопроса. Последние две-три недели активизировался политический процесс внутри страны. Кто-то придумал себе, что в октябре будут выборы. Я вообще не понимаю, как выборы могут быть в воюющей стране, — считает секретарь СНБО.

Данилов отметил, что некоторые деятели, которые в прошлом имели бизнес с подозреваемым в государственной измене Виктором Медведчуком, сейчас объединяются и пытаются расшатать страну.

— Сейчас надо действовать в единой системе координат, плечом к плечу работать на страну, — заявил он.

Данилов призвал одуматься и подчеркнул, что война не закончится, пока Украина не освободит все временно оккупированные российской армией территории.

Фото: СНБО

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