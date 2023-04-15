Для нас це небезпечно: Данілов про вибори в Україні восени
Для України може бути загроза у спробах внутрішньої дестабілізації, зокрема, за допомогою намагань організувати восени проведення виборів.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини. На його думку, це може бути небезпечно для українців.
– Ми входимо в непростий період турбулентності саме через внутрішнє питання. Останні два-три тижні активізувався політичний процес усередині країни. Хтось придумав собі, що в жовтні будуть вибори. Я взагалі не розумію, як вибори можуть бути у країні, яка воює, – вважає секретар РНБО.
Данілов наголосив, що деякі діячі, які в минулому мали бізнес із підозрюваним у державній зраді Віктором Медведчуком, зараз об’єднуються та намагаються розхитати країну.
– Зараз треба діяти в єдиній системі координат, плечем до плеча працювати на країну, – заявив він.
Данілов закликав одуматися та наголосив, що війна не закінчиться, поки Україна не звільнить всі тимчасово окуповані російською армією території.
Фото: РНБО
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко