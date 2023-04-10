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Факты / Україна / Политика

Нардепы хотят обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины — проект постановления

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Группа народных депутатов во главе с председателем ВР Русланом Стефанчуком предлагают парламенту принять обращение к государствам-членам НАТО с призывом поддержать членство Украины в Альянсе.

Соответствующий проект постановления №9192 зарегистрировали в Верховной Раде в понедельник, 10 апреля.

– Целью проекта постановления является обращение к государствам-членам Организации Североатлантического договора, Парламентской ассамблеи НАТО с призывом осуществить необходимые шаги для выполнения решений Бухарестского саммита НАТО в части принятия Украины в Организацию Североатлантического договора в качестве полноправного члена, – говорится в документе.

Нардепы считают необходимым призвать страны-члены Альянса обратиться к своим правительствам с просьбой способствовать принятию совместных с Украиной документов в поддержку приближения ее к будущему членству во время весенней сессии ПА НАТО в Люксембурге и Вильнюсского саммита НАТО.

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