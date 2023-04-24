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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

ЕС и Украина договорились о взаимном признании судебных решений

Україна-ЄС

Совет Евросоюза 24 апреля согласился установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер, комментируя это решение, подчеркнул, что взаимное исполнение судебных решений еще больше укрепит связи между ЕС и Украиной.

Украина ратифицировала Конвенцию в 2022 году. Это означает, что договорные отношения между Киевом и ЕС будут установлены с 1 сентября 2023 года, если ни одна из сторон не будет возражать против них.

— Государства-члены Европейского Союза считают, что не существует никаких фундаментальных препятствий, например, связанных с независимостью и эффективностью судебной системы, борьбой с коррупцией или соблюдением основных прав, которые могли бы помешать ЕС вступить в договорные отношения с Украиной, — отмечают в Совете Евросоюза.

Конвенция об исполнении судебных решений рассматривалась на Гаагской конференции по международному частному праву и подписана 2 июля 2019 года.

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Источник: Council of the European Union

Фото: European Union in Ukraine

Єврорада, Судебная реформа, Украина-ЕС
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