В четверг, 20 апреля, Украина официально присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

Церемония подписания соглашения прошла в рамках Международного саммита городов и регионов в Киеве. Подписи под документом поставили министр внутренних дел Игорь Клименко и еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными явлениями Янез Ленарчич.

Украина стала 36-й участницей Механизма гражданской защиты ЕС.

I congratulate #Ukraine on its accession to the #EUCivilProtectionMechanism!

The ???????? civil protection now forms a team of 36 countries, working towards one common goal – to help people in need wherever they are. Because we are stronger together.

Welcome ????????! pic.twitter.com/LDmode6Aut

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) April 20, 2023