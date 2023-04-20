В четверг, 20 апреля, Украина официально присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

Церемония подписания соглашения прошла в рамках Международного саммита городов и регионов в Киеве. Подписи под документом поставили министр внутренних дел Игорь Клименко и еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными явлениями Янез Ленарчич.

Украина стала 36-й участницей Механизма гражданской защиты ЕС.

– Поздравляю Украину с присоединением к Механизму гражданской защиты ЕС! Теперь это команда из 36 стран, работающих над общей целью: помогать людям в беде, где бы они ни были. Потому что вместе мы сильнее, – отметил Ленарчич.

I congratulate #Ukraine on its accession to the #EUCivilProtectionMechanism! The ???????? civil protection now forms a team of 36 countries, working towards one common goal – to help people in need wherever they are. Because we are stronger together. Welcome ????????! pic.twitter.com/LDmode6Aut — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) April 20, 2023

Глава представительства ЕС Матти Маасикас сообщил, что через указанный механизм Украина получила тысячи тонн гуманитарной помощи с 2022 года, а теперь “также имеет место за этим столом”.

And Ukraine can join EU’s Civil Protection Mechanism, as signed today by @JanezLenarcic and ???????? Minister of Interior Klymenko. The Mechanism has provided thousands of tons of humanitarian assistance to Ukraine since 2022, now Ukraine will have a seat at the table as well. pic.twitter.com/1khqnEbtSG — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) April 20, 2023

Кроме того, в Евросоюзе анонсировали выделение €55 млн на гуманитарную помощь для нашей страны (в дополнение к €145 млн, уже выделенным в начале 2023 года). Новое финансирование будет направлено на подготовку к следующей зиме.

Что известно о Механизме гражданской защиты ЕС

Как объяснили в Еврокомиссии, это европейская система солидарности, которая оказывает помощь пострадавшим от бедствия странам.

Если масштабы катастрофы превышают возможности реагирования определенного государства, оно может обратиться за помощью через Механизм гражданской защиты ЕС.

С момента основания в 2001 году этот механизм был задействован во время более чем 600 чрезвычайных ситуаций и кризисов внутри Евросоюза и за его пределами.

Например, с февраля 2022 года (начала полномасштабной войны) страны Европы направляли Украине экстренную помощь через Механизм гражданской защиты. Было доставлено более 88 тыс. тонн спасательного оборудования, продуктов питания и медикаментов.

Кроме того, наша страна получила более 1 тыс. электрогенераторов из стратегических энергетических резервов ЕС.

В целом, этот европейский механизм теперь объединяет 27 стран Евросоюза и еще девять государств (Украину, Исландию, Норвегию, Сербию, Северную Македонию, Черногорию, Турцию, Боснию и Герцеговину, Албанию).

Подписав соглашение, Украина стала полноценным участником системы международной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Наша страна теперь сможет направлять помощь через механизм ЕС другим государствам, которые окажутся в кризисной ситуации.

Механизм помогает координировать деятельность государственных органов власти, а также способствует обмену передовым опытом.

“Дорожную карту” для присоединения к Механизму гражданской защиты ЕС Украина получила в октябре 2022 года.

Фото: Twitter Матти Маасикаса

Источник : Еврокомиссия

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