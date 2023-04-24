Рада Євросоюзу 24 квітня погодилася встановити договірні відносини з Україною в межах Гаазької конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер, коментуючи це рішення, наголосив, що взаємне виконання судових рішень ще більше зміцнить зв’язки між ЄС та Україною.

Україна ратифікувала Конвенцію у 2022 році. Це означає, що договірні відносини між Києвом та ЄС будуть встановлені з 1 вересня 2023 року, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме проти них.

– Держави-члени Європейського Союзу вважають, що немає жодних фундаментальних перешкод, наприклад, пов’язаних із незалежністю та ефективністю судової системи, боротьбою з корупцією або дотриманням основоположних прав, які могли б завадити ЄС вступити в договірні відносини з Україною, – зазначають у Раді Євросоюзу.

Конвенція про виконання судових рішень розглядалася на Гаазькій конференції з міжнародного приватного права та підписана 2 липня 2019 року.

Джерело: Council of the European Union

Фото: European Union in Ukraine

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